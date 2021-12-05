TFF 2. Lig: Bayburt Özel İdarespor Adıyamanspor: 2-1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig: Bayburt Özel İdarespor Adıyamanspor: 2-1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Bayburt Özel İdarespor Adıyamanspor: 2-1

TFF 2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor ligin 16'ncı haftasında konuk ettiği Adıyamanspor'u 2-1 mağlup etti.

BAYBURT (İHA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor ligin 16'ncı haftasında konuk ettiği Adıyamanspor'u 2-1 mağlup etti.

Gençosman Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Yalçın Taşkınfurat, Sedat Etik, Efe Kurtuluş üçlüsü yönetti.

Teknik Direktör Hakan Yılmaz'ın Niğde maçından sonra istifa etmesi üzerine Bayburtspor'u Adıyaman maçına yardımcı antrenör Taner Aras çıkardı. Karşılaşmada Bayburtsporlu futbolcu Yunus Emre Yalçın ayağının içiyle gönderdiği topu, kaleyle buluşturarak maçın ve takımının ilk golünü atan isim oldu.

Maçın 33'ncü dakikasında Adıyamanspor Cengizhan Akgün ile golü bularak durumu 1-1 yaptı.

İlkyarısı beraberlik sona eren maçın ikinci yarısında Bayburtspor Sefa Narin'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

79'ncu dakikada ikinci sarı kart gören 99 numaralı Adıyamansporlu Ogün Özçiçek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın 90 dakikası Bayburtspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Ligin 17. haftasında Bayburt Özel İdarespor, deplasmanda Afyonspor ile karşılaşacak. - BAYBURT

TFF 2. Lig: Bayburt Özel İdarespor Adıyamanspor: 2-1

TFF 2. Lig: Bayburt Özel İdarespor Adıyamanspor: 2-1

TFF'de Nihat Özdemir dönemi bitiyor mu? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi

TFF'de Nihat Özdemir dönemi bitiyor mu? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi

 Son Dakika: Türk futbolu çalkalanıyor! Burak Elmas'tan çok konuşulacak 'istifa' sözleri

Son Dakika: Türk futbolu çalkalanıyor! Burak Elmas'tan çok konuşulacak 'istifa' sözleri

 Hakem atamalarında büyük skandal! Türk futbolunu derinden sarsacak gerçeği Rıdvan Dilmen ifşa etti

Hakem atamalarında büyük skandal! Türk futbolunu derinden sarsacak gerçeği Rıdvan Dilmen ifşa etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title