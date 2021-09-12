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TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Vanspor FK: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Vanspor FK: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Vanspor FK ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Vanspor FK ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Zafer

Hakemler: Enes Kanpara xx, Çağlar Öztürk xx, Bedirhan Soydemir xx,

Afyonspor: Bayram Olgun xx, Süleyman Olgun xx (Alaattin Hamza Ok dk. 77 x), Melik Derin xx (Mehmet Can Kocabaş dk. 77 xx) Doğan Ateş xx, Nazmi Candoğan xx, Erdinç Pekgöz xx, Erhan Şentürk xx, İsmail Haktan Odabaşı xx ( Fatih Aktay dk. 68 x), Mehmet Abdullah Çoban xx, Mithat Pala xx, Celal Henalp xx

Vanspor FK: Aydın Bağ xx, Mete Yıldız xx, Berat Çetinkaya xx, Emrah Tacir xx, Fatih Somuncu xx, Selim Kayacı xx (Furkan Polat dk. 46 xx) İlyas Ekiz xx (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk. 46 x) Oktay Aydın xx (Hamza Küçükköylü dk. 71 xx) Sedat Komi xx, Barış Gök xx, Kubilay Akyüz xx

Goller: Erhan Şentür (dk. 40), Mithat Pala (dk. 49) (Afyonspor), Sedat Komi (dk. 17), Emrah Tacir (dk. 60)

Sarı Kartlar: Melik Derin, Erdinç Pekgöz, (Afyonspor), Sedat Komi, Selim Kayacı, Emrah Tacir, Barış Gök, Kerem Hakan Vapurluoğlu (Vanspor FK) - AFYONKARAHİSAR

TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Vanspor FK: 2

TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Vanspor FK: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Vanspor FK: 2 - Haberler Spor
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