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TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 3 - Gümüşhanespor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 7. hafta maçında AFJET Afyonspor, Gümüşhanespor'u 3-2 mağlup etti.

09.10.2019 21:14
TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 3 - Gümüşhanespor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 7. hafta maçında AFJET Afyonspor, Gümüşhanespor'u 3-2 mağlup etti.


Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xx, Mehmet Kaan Bingül xx, Onur Tanrıverdi xx


AFJET Afyonspor: Mehmet Doğan xxx, Doğan Ateş xx (Kaan Baysal dk. 57 x), Onur Ramazan Toprak xx (Oktay Kancı dk. 77 x), İlker Avşar xxx (Ömer Çelik dk. 84 ?), Caner Solmaz xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Ali Kılıç xx, Bayram Çetin xx, İsmet Benli xx, Aykut Uluç xxx, Aykut Çift xxx


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Raif Gündoğdu x (Hasan Kaşıkara dk. 55 x), Burak Demireğen xx, Burak Sarı x (Murat Kayalı dk. 68 x), Mert Çakır xx, Sancar Yıldırım xx, Furkan Mızrak xx, İlke Tankul x (Muharrem Efe dk. 67 x), Ahmet Güven xx


Goller: İlker Avşar (dk. 28), Aykut Çift (dk. 53), Aykut Uluç (dk. 59) (Afyonspor), Ahmet Güven (dk. 76), Muharrem Efe (dk. 90) (Gümüşhanespor)


Sarı Kartlar: Doğan Ateş, Ömer Çelik (Afyonspor), İlke Tankul, Ahmet Güven, Fırat Arıkan, Hasan Kaşıkara (Gümüşhanespor) - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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