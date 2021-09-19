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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor, evinde Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor, evinde Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

48. dakikada Namiq Alasgarov, Diack'ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Bruno'nun şutunu kaleci Angeler kurtardı. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

83. dakikada Bardhi'nin pasında topla buluşan Rahmi Anıl Başaran'ın sol taraftan ceza alanına girip hafif çapraz pozisyondan yaptığı vuruş kaleci Canberk'te kaldı.

89. dakikada Ofosu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği plase şutu kaleci Angeler kontrol etti.

Stat: Vefa

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Oğuz Terzi xx, Seyfettin Ünal xx

Tuzlaspor: Angeler xx, Samet Asatekin xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Diack xx, Tayfun Aydoğan xx (Aykut Çeviker dk. 88 ?), Rotman xx, Safa Kınalı xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 69 x), Sedat Şahintürk xx (Selçuk Alibaz dk. 70 x), Pedersen xx (Bardhi dk. 53 x)

Yedekler: Emre Koyuncu, İbrahim Has, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Ahmet Yazar

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Burak Altıparmak xx, Luka Capan xx, Kubilay Sönmez xx, Onur Atasayar xx, Kerem Şen xx (Tuğbey Akgün dk. 79 x), Acolatse xx (Ofosu dk. 67 x), İsmail Yüksek xx, Bruno xx, Alasgarov xx, Batuhan Kör xx (Matavz dk. 79 x)

Yedekler: Deniz Aydın, Cüneyt Köz, Talha Altıkardeş, Mert Yılmaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Uğur Kaan Yıldız, Vefa Temel

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kırmızı kart: İsmail Konuk (dk. 33) (Tuzlaspor)

Sarı kart: İsmail Yüksek (Bursaspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0 - Haberler Spor
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