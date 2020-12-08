TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Savicevic'in ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan İlyas'ın şutu üstten auta çıktı.
5. dakikada sol kanattan ceza sahana topu taşıyan Anane'nin şutunda Yameogo topu kendi kalesine gönderdi. 0-1
10. dakikada Guido'nun pasında topla buluşan Burak'ın şutunu Menemenspor defansı çizgiden çıkarttı.
13. dakikada Guido'nun pasında topu kaleye yollayan Nadir'in şutu defansa da çarparak filelerle buluştu. 1-1
22. dakikada Burak Çalık'ın ceza sahasında şık çalımlarının ardından topla buluşan Guido'nun şutunu kaleci Selmani parmaklarının ucuyla çeldi.
68. dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Taşkın'ın kafa vuruşunu Nurullah parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
87. dakikada Gyasi'nin ortasına ceza sahası içinde Guido'nun şutunu kaleci Selmani çizgi üzerinden çeldi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Mert Güzenge x, Erkan Akbulut xx, Burak Cansız xx
Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Erkam Reşmen xx, Yameogo x (Muhsin dk. 66 x), Yalçın Kılınç x, Kerem Can Akyüz x, Ferhat Çulcuoğlu x (Rahman dk. 77 x), Savicevic x (Oğuz dk. 66 x), İlyas Kubilay Yavuz x (Gyasi dk. 71 x), Burak Çalık x (Ahmethan dk. 77 x), Guido Koçer xx, Nadir Çiftçi xx
Yedekler: Furkan, Plumain, Yunus Emre, Ertekin, Enes İslam
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Menemenspor: Selmani xx, Rıdvan Koçak xx, Ömer Şahbaş x, Furkan Bayır x, Emre Adıgüzel x (Yusuf dk. 83 x), Adamu x, Taşkın Çalış xx, Olatunbosun xx, Tayfun Aydoğan x, Anane xx (Mehmet dk. 86 ?), Kamara x (David dk. 90+4 ?)
Yedekler: Amir, Murat, Emir, Cem, Berkan, Vedat, Kubilay
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Goller: Nadir (dk. 13.) (Samsunspor), Yameogo (dk. 5 k.k.) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Nadir, Kerem (Samsunspor), Adamu, Ömer (Menemenspor) - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı