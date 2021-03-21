TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Tuzlaspor: 2
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TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Tuzlaspor: 2

21.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:26
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Tuzlaspor: 2

TFF 1. Lig'in 27. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

1. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasıyla topla buluşan Rosario aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

7. dakikada Gökay'ın geri pasını alan Gökcan topu kaleci Gökhan'ın sağından filelere yolladı. 0-2

45. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Doğan Can kafayla arka direğe aşırttığı topu Hakan arka direkte filelere yolladı. 1-2

49. dakikada Doğan Can kaleci Metin ile karşı karşıya pozisyonda topu üsten dışarı attı.

53. dakikada Landel'in getirdiği topu ceza sahası içinde alan Abdurrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

90+6. dakikada İshak verkaçlarla ceza sahasına girdi. Yaptığı ortada ceza sahası içinde Samet'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xxx, Cem Özbay xxx, Mehmet Akıncık xxx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Abdurrahim Dursun xxx, Berat Satılmış xx (Yonathan Del Valle dk. 72 xx), Mickael Franck Pote xx (Andrei Gabriel Torje dk. 90+3 ?), İshak Çakmak xxx, Guy Lucien Michel Landel xxx, Doğan Can Davas xxx, Ruben Rayos Serna xx (Emir Halilovic dk. 90+1 ?), Hakan Bilgiç xxx (Orhan Ovacıklı dk. 73 xx), Mehmet Yiğit xx, Gökay Güney xx

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Fırat Arıkan, Erkan Taşkıran, Ali Serçek, Rahmi Anıl Başaran

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Tuzlaspor: Metin Erol xx, İsmail Konuk xxx, Samuel Wouahi Yohou xx, Gökcan Kaya xx, Aldın Cajic xx (Onur Ayık dk. 77 x), Ahmet Yazar xxx (Arif Morkaya dk. 46 x), Matej Pucko xx (Alan Lima Carius dk. 46 x), Erdem Özgenç xx (Samet Asatekin dk. 56 x), Rogerio Conceiçao Do Rosario xx, Rajko Rotman xx, Anıl Karaer xx (Yasin Güreler dk. 56 x)

Yedekler: Philipp Alexander Angeler, Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlusu: Orhan Meler

Goller: Rogerio Conceiçao Do Rosario (dk. 1), Gökcan Kaya (dk. 7), Samet Asatekin (dk. 90+6 K.K.) (Tuzlaspor), Hakan Bilgiç (dk.45), Abdurrahim Dursun (dk. 53) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Hakan Bilgiç (Bandırmaspor), İsmail Konuk, Samuel Wouahi Yohou (Tuzlaspor) - BALIKESİR

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Tuzlaspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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