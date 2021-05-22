TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2

TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final 2. maçında ilk maçtaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından Altınordu'yu ağırlayan Samsunspor, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final 2. maçında ilk maçtaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından Altınordu'yu ağırlayan Samsunspor, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Altınordu bu sonuçla Play-Off finaline yükseldi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Recep'in ara pasında Ahmet İlhan Özek'in aşırtma vuruşu kaleci Nurullah'a çarpıp kornere çıktı.

14. dakikada sol çaprazda topla buluşan Hamroun'un şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

32. dakikada Ufuk'un soldan ortasında topla buluşan Metehan düzgün bir şutla takımını öne geçirdi. 0-1

38. dakikada Hamroun'un pasında Gökhan Karadeniz'in sert şutunu kaleci Erhan çeldi.

55. dakikada Erkam'ın sağdan yaptığı ortada Yasin'in şutunu kaleci Erhan güçlükle kontrol etti. VAR'dan gelen penaltı kararı sonrası Nadir penaltıyı gole çevirdi. 1-1

57. dakikada Coureur'un sol çaprazdan uzak direğe vurduğu şutu kaleci Erhan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

71. dakikada Altınordu'nun kullandığı kornerde Enis'in kafa şutunu kaleci Nurullah kurtardı.

82. dakikada İlyas'ın kullandığı kornerde kaleci Erhan'ın elinden kaçırdığı topu Yasin filelere yolladı. 2-1

90+6. dakikada kaleci Nurullah'ın da gol atmak için ileri çıktığı anda Enis Destan meşin yuvarlağı orta sahadan filelere yolladı. 2-2

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Abdullah Bora Özkara

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Erkam Reşmen x (Yalçın dk. 90+1 ?), Veli Çetin x (Coureur dk. 46 xx), Kevin Boli x, Mücahit Albayrak x, Vukan Savicevic x, Dja Djedje x (Erhan dk. 79 x), Yasin Öztekin xxx, Gökhan Karadeniz x (İlyas dk. 45 xx), Jugurtha Hamroun x (Guido dk. 79 x), Nadir Çiftçi x

Yedekler: Ahmet, Ferhat, Emirhan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Altınordu: Erhan Erentürk x, Ufuk Budak xx, Kahraman Demirtaş xx, Yusuf Arslan xx, Sinan Osmanoğlu xx, Rahmi Kaya xx, Metehan Mimaroğlu xx (Şeref dk. 81 x), Oğulcan Ülgün x, Ahmet İlhan Özek x (Enis dk. 70 xx), Furkan Çil x (Yusuf dk. 90+2 ?), Recep Aydın x

Yedekler: Mertcan, Furkan Metin, Yiğithan, Muzaffer, Burak, Emre, Ahmet Dereli,

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Nadir (dk. 55 pen.), Yasin (dk. 82) (Samsunspor), Metehan (dk. 32), Enis (dk. 90+6) (Altınordu)

Sarı kartlar: Savicevic, Djedje (Samsunspor), Oğulcan, Rahmi, Enis (Altınordu)

(Erdi Demür/ İHA)

TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu
Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu
TFF 1. Lig play-off'ta 'İzmir' finali
TFF 1. Lig play-off'ta "İzmir" finali
Son dakika spor: TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Son dakika spor: TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Cahit Özkan Meral Akşener Volkan Bozkır
Magazin Alişan Müge Anlı Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 23:44:35. #1.11#

title