TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti ve rövanş için avantajı kaptı. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 49. dakikada Yusuf Yalçın Arsalan kaydederken Samsunspor 90+3. dakikada Gökhan Alsan'ın penaltı vuruşundan faydalanamadı.