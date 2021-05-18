TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti
TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti ve rövanş için avantajı kaptı. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 49. dakikada Yusuf Yalçın Arsalan kaydederken Samsunspor 90+3. dakikada Gökhan Alsan'ın penaltı vuruşundan faydalanamadı.
TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'la karşılaştı. İzmir ekibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken rövaş için büyük bir avantaj elde etti.
ALTINORDU AVANTAJI KAPTI
Altınordu'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Yusuf Yalçın Arslan kaydetti. Samsunspor'da Gökhan Alsan'ın 90+3. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Erhan Erentürk kurtardı. Ev sahibi Altınordu'da 85. dakikada Yener Hüsamettin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından Altınordu, rövanş öncesinde avantajı elde etti.
RÖVANŞ CUMARTESİ GÜNÜ
Bu mücadelenin rövanşı, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Yeni Samsun Stadyumu'nda oynanacak.