TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altay, Altınordu'yu 1-0 yenerek Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Marco Paixao'nun 89. dakikada attığı golle İzmir ekibi, 18 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Play-Off finalinde, 89. dakikada Marco Paixao'nun golüyle Altay, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'e yükseldi.

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Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. Göztepe ile beraber İzmir'i Süper Lig'de temsil etmeyi hak eden ikinci takım olacak olan Altay, 18 yıl sonra Süper Lig biletini kaptı.