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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

01.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:12
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü sahasında 'a 3-1 mağlup oldu.


Stat: Aktepe


Hakemler: Burak Şeker x, Seyfettin Ünal x, Ali Can Alp x


Keçiörengücü: Metin Uçar x, Abdulkadir Korkut x (Devrim Taşkaya dk. 85 ?), Samet Akaydin x, xxx, Soner Gönül xx, İshak Çakmak x, Burak Aydın x, Cem Ekinci x, Madinda x (Uğur Utlu dk. 76 x), Diabang x, Bokila x (Kone dk. 74 x)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Cihan Can, Süleyman Olgun


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Okan Alkan xx, Adil Demirbağ xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Rassoul xx, Sinan Kurt xx, Carayol x (Berk Yıldız dk. 46 xx), Aosman xxx, Erkan Zengin xxx (Vedat Bora 90+3 ?), Traore xx, Dibba x (Mehmet Akyüz dk. 81 ?)


Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, Mehmet Uslu, Tevfik Altındağ, Kosecki


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Sarı Kart: Berk Yıldız, Aosman (Adana Demirspor), Burak Aydın (Keçiörengücü)


Goller: Aosman (dk. 51), Erkan Zengin (dk.79), Berk Yıldız (90+1) (Adana Demirspor),Erdi Dikmen (dk. 57) (Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İHA
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