TFF 1. Lig'i şampiyonla aynı puanda bitiren Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

Play-off turunda Süper Lig'e yükselme fırsatını kaybeden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti. Ligi 70 puanla bitiren ancak Play-off'a kalıp, Altınordu'ya elenen Samsunspor, Süper Lig'e yükselememişti. Yönetim kurulu, Sağlam'ın istifasını kabul etti ve kendisine hizmetleri için teşekkür edildi.