TFF 1. Lig'i şampiyonla aynı puanda bitiren Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1. Lig'i şampiyonla aynı puanda bitiren Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Play-off turunda Süper Lig'e yükselme fırsatını kaybeden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti. Ligi 70 puanla bitiren ancak Play-off'a kalıp, Altınordu'ya elenen Samsunspor, Süper Lig'e yükselememişti. Yönetim kurulu, Sağlam'ın istifasını kabul etti ve kendisine hizmetleri için teşekkür edildi.

TFF 1. Lig'de Play-Off Turu'nda Altınordu'ya elenerek Süper Lig'e çıkma şansını yitiren Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla tecrübeli hocanın yönetime istifasını sunduğunu ve kararın kabul edildiğini belirtti.

TFF 1. Lig play-off turu yarı final rövanş maçında Altınordu, deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kalmış ve ilk maçın avantajıyla adını finale yazdırmıştı. Samsunspor'da 15 Kasım 2019'da göreve başlayan Sağlam, takımı 2. Lig'den alarak 1. Lig play-off'lara kadar taşımayı başarmıştı.

Kırmızı beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Kulübümüz Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ertuğrul Sağlam, kulübümüzdeki görevinden ayrılmış ve istifasını yönetime sunmuştu. İstifası kulübümüz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Ertuğrul Sağlam'a bugüne kadar Samsunspor'a sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz.

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.

TFF 1. Lig'i şampiyonla aynı puanda bitiren Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Şeyma Subaşı Burak Sergen İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Roland Garros Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TFF 1. Lig'i şampiyonla aynı puanda bitiren Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 18:17:40. #1.16#

title