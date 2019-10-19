TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti.
TFF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Volkan Şen'in ceza alanı içerisine yerden pasında topla buluşan Sinan Kurt'un şutu ağlarla buluştu. 0-1
60. dakikada Mesut Çaytemel'in soldan ortasında ceza alanı içerisinde kafalardan seken topu bir anda önünde bulan Selim Ilgaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
84. dakikada Aabid'in kulladığı serbest atışta kaleciden seken topu alan Mirkan'ın pasında Hamza Gür'ün meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erkan Akbulut xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Hatayspor: Akın Alkan xx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Kubilay Sönmez xx (Alican Özfesli dk. 70 x), Selim Ilgaz xx, Gökhan Karadeniz xx (Helder Barbosa dk. 83 ?), Idir Ouali xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Hamza Gür dk. 74 xx), Rayane Aabid xx, Mirkan Aydın xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Jeremy Bokila
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Adana Demirspor: Emrullah Şalk xx, Adil Demirbağ xx, Mehmet Uslu x (Orhan Taşdelen dk. 63 x), Hamidou Traore xx, Tevfik Altındağ xx, Hakan Bilgiç xx, Volkan Şen xx (Levent Ayçiçek dk. 81 ?), Sinan Kurt xx, Berk Yıldız x (Vedat Bora dk. 73 x), Joher Rassoul x, Anthony Stokes x
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Talha Sanuç, Semih Güler, Erdal Öztürk, Samed Ali Kaya
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Goller: Sinan Kurt (dk. 2) (Adana Demirspor), Selim Ilgaz (dk. 60), Hamza Gür (dk. 84) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Sinan Kurt, Volkan Şen, Emrullah Şalk, Kurtuluş Yurt (Adana Demispor) - HATAY