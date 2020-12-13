TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Adana Demirspor: 0
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TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Adana Demirspor: 0

13.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:09
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Adana Demirspor: 0

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar:

9. dakikada Giresunspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Nalepa topu ağlarla buluşturdu. 1-0

25. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı penaltıyı kaleci Onurcan kurtardı.

32. dakikada Nalepa'nın kullandığı serbest vuruş savunmadan dönerken Erol Can atağı tamamlamak istedi, top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

90+4. dakikada Sergio'nun pasıyla topla buluşan Balde'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Gökhan Barcın xx, Aykut Sergin

Giresunspor: Onurcan xxx, Diarra xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Nalepa xxx (Milinkovic dk. 74 x), Balde xxx, Sadi xx (Piçinciol dk. 17 x, Fatih dk. 46 xx), Erol Can xx, Sergio Junior xx, Hayrullah xx, Caner Hüseyin xx (Kerem dk. 88 ?)

Yedekler: Göktan, Arda, Traore, Yasin, İshak, Muhammet Himmet

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip Talha xx, Mehmet Uslu xx, Hamidou Traore xx, Sinan xx (Sedat dk. 76 x), Dibba x (Lanzafame dk. 76 x), Volkan xx (Mehmet Akyüz dk. 46 x), Süleyman xx (Chedjou dk.46 x), Hasan xx, Erkan xx (Yunus dk. 46 x), Rassoul xx

Yedekler: Vedat, Semih, İzzet, Mehmet Berkant, Gökhan

Teknik Sorumlu: Ümit Özat

Goller: Michal Jan Nalepa (dk. 9 pen.), İbrahima Balde (dk. 90+4) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Emilijus Zubas, Erkan Zengin (Adana Demirspor), Hüsamettin Tut (Giresunspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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