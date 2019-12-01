TFF 1. Lig: Giresunspor: 1- Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
19. dakikada hızlı hücumda Del Valle'nin pasında topla buluşan Rusescu'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş'u geçerek ağlarla buluştu. 1-0
58. dakikada Giresunspor defasının çıkartmaya çalıştığı top ağırlaşan zemine takıldı. Kaleci Andriano ile karşı karşıya kalan Berk, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.
81. dakikada Mehmet Taş'ın ortasında ceza sahası içinde Ahmet İlhan kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Turgut Doman xx, Oğuz Terzi xx, Soner Maraş xx
Giresunspor: Andirona xx, Uğur xx, Ahmet Kesim xx, Numan xx, Muhammet Bayır xx, Ahmet İlhan xx (Özgür Can dk. 85 ?), Tanase x (Del Valle dk. 16 xx), Landel xx, Bekir xx, Renan xx Rusescu (Mehmet Taş dk. 78 ?)
Yedekler: Metin, Alperen, Berkan, Uğur Aygören, Atakan, Muhammet Himmet
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Emre xx, Semih xx, Adil xx, Rassoul xx, Kosecki xx (Levent dk. 69 x), Vedat Bora x (Gladkyy dk. 46 x) Sinan xx, (Ajas Aosman dk. 77 ?) Hamidou xx, Berk xx, Samet xx
Yedekler: Yusuf, Tayyip Talha, Tevfik, Barış, Volkan Şen, Yusuf Emre
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Gol: Rusescu (dk. 19) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Landel, Del Valle, Uğur Akdemir (Giresunspor), Gladkyy (Adana Demirspor) - GİRESUN