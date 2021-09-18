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TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, sahasında BB Eruzumspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, sahasında BB Eruzumspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

35. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Emrullah direk dibinden kornere çeldi.

47. dakikada yarı sahadan atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Emircan'ın ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hafif sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruş auta gitti.

50. dakikada Bekir Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Taşkın'ın yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

81. dakikada sağ taraftan ceza sahasına girip son çizgiye kadar inen Estrela'nın ön direğe verdiği pasta Olta'nın zor pozisyondaki vuruşu yan ağlarda kaldı.

90+2. dakikada Yalçın'ın, Gökhan Alsan'a ceza sahasında yaptığı faul sonrası hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Novikovas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

Stat: Eyüp

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Burak Cansız xx, Anıl Usta xx

Eyüpspor: Emrullah xx, Cenk Ahmet xx (Mikail dk. 72 x), Mezague xx, Kemal xx (Enes Ersoy Ö. dk. 84 ?), Bülent xx, Bekir xx, Taşkın xx (Gökcan dk. 59 x), Umut xx (Pa Dibba dk. 59 x), Muhammed xx, Caner xx, Stancu xx (Mete dk. 83 ?)

Yedekler: Çağlar, Yalçın, Enes Keskin, Erencan, Taha

Teknik Direktör: Zafer Turan

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xx (Özgür dk. 89 ?), Gökhan xx, Mustafa xx (Mücahit dk. 46 x), Ufuk xx, Novikovas xx, Estrela xx, Hasek xx, Emircan xx (Gökhan Alsan dk. 60 x), Shala xx (Rosheuvel dk. 59 x), Eren xx (Oltan dk. 46 x)

Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Fırat, Olanare

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gol: Novikovas (dk. 90+3 pen.) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Zafer Turan (Maç bitimi) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Estrela, Hasek, Gökhan (BB Erzurumspor), Bekir, Cenk Ahmet, Umut (Eyüpspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 BB Erzurumspor: 1 - Haberler Spor
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