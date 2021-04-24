TFF 1. Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.
TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da başlayacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Murat Erdoğan
Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: Caner Ak
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka
Akhisarspor-Altay: Burak Şeker
Tuzlaspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler
Menemenspor-Eskişehirspor: Gürcan Hasova
Bursaspor-İstanbulspor: Serkan Tokat
Ankaraspor-Royal Hastanesi: Mert Güzenge
Altınordu-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük