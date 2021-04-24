TFF 1. Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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TFF 1. Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da başlayacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Murat Erdoğan

Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: Caner Ak

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka

Akhisarspor-Altay: Burak Şeker

Tuzlaspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler

Menemenspor-Eskişehirspor: Gürcan Hasova

Bursaspor-İstanbulspor: Serkan Tokat

Ankaraspor-Royal Hastanesi: Mert Güzenge

Altınordu-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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