Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Serkan Tokat, Mehmet Ali Akkor, Cemal AlpayBursaspor: Canberk Yurdakul, Taha Altıkardeş, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar (Dk. 78 İsmail Can Çavuşluk), Burak Altıparmak (Dk. 63 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Kerem Şen (Dk.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Ali Akkor, Cemal Alpay

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Taha Altıkardeş, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar (Dk. 78 İsmail Can Çavuşluk), Burak Altıparmak (Dk. 63 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Kerem Şen (Dk. 78 Kadir Yiğit), Burak Kapacak, Berat Altındiş (Dk. 63 Çağatay Yılmaz), Hasan Basri Ünal (Dk. 25 Eren Güler)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Mehmet Yeşil, Atchom, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek (Dk. 90 Berkay Görmez), Onur Ergün, Eslem Öztürk (Dk. 62 Egehan Gök), Abazaj (Dk. 84 Kağan Miray Bağış), Mirkan Aydın (Dk. 46 İbrahim Yılmaz), Ethemi (Dk. 63 Ali Dere)

Goller: Dk. 16 Mirkan Aydın, Dk. 38 Abazaj (İstanbulspor), Dk. 34 Eren Güller (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Onur Ergün, Dk. 71 Egehan Gök (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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