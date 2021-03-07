TFF 1. Lig: Boluspor: 2 Bursaspor: 1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TFF 1. Lig: Boluspor: 2 Bursaspor: 1

07.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:10
TFF 1. Lig: Boluspor: 2 Bursaspor: 1

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, Bursaspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, Bursaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

23. dakikada topla birlikte ceza sahası çizgisine kadar ilerleyen Gökhan Sazdağı'nın sert şutunu kaleci İsmail güçlükle kornere çeldi.

49. dakikada Araz Abdullayev'in ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Kasongo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

58. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Muhammed Gümüşkaya'nın şutunda kaleci İsmail topu kornere çeldi.

59. dakikada Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci İsmail yumruklayarak kornere gönderdi.

74. dakikada Bursaspor atağında ceza sahası içine gönderilen topa ters vuruş yapan Boluspor'dan Emin Bayram meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı 1-1

75. dakikada kaleci İsmail ceza sahası dışında Kasongo'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

87. dakikada Boluspor atağında ceza sahası yapılan ortada Kasongo kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Emre Malok xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Şengül xx

Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Oğuzhan Berber xx, Emin Bayram x, Aykut Demir xx, Burak Asan xx, Gökhan Sazdağı xx (Silva dk. 90 ?), Hamza Gür xx (Kasongo dk. 46 xxx), Muhammed Gümüşkaya xx, Mustafa Çeçenoğlu xx (Diouf dk. 86 x), Gyasi x (Araz Abdullayev dk. 37 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Alican Özfesli, Arda Köksal, Ensar Bilir, Atamer Bilgin, Muhsin Yıldırım

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Bursaspor: İsmail Çokçalış xx, Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak xx, Furkan Emre Ünver xx, Ramazan Keskin xx (Çağatay Yılmaz dk. 46 xx), Ozan İsmail Koç xx (Deniz Aydın dk. 78 xx), Özer Hurmacı xx (Onur Atasayar dk. 64 xx), Taha Altıkardeş xx, Burak Altıparmak xx (Tuğbey Akgün dk. 64 xx), Berat Altındiş xxx (Batuhan Kör dk. 64 xx)

Yedekler: Hasan Basri Ünal, Kerem Şen, Eren Güler, Ertuğrul Kurtuluş, Hamza Baran Arıkan

Teknik Direktör: Fazlı Tan

Goller: Kasongo (dk. 49 ve 87) (Boluspor), Emin Bayram (dk. 74 k.k.) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Berat Altındiş (Bursaspor), Oğuzhan Berber, Silva (Boluspor)

Kırmızı Kart: Ataberk Dadakdeniz (dk. 75) (Bursaspor) - BOLU

TFF 1. Lig: Boluspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Boluspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Boluspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Boluspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Boluspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Boluspor: 2 Bursaspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Halis Özkahya Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: Boluspor: 2 Bursaspor: 1 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 18:11:33. #1.15#
title