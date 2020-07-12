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TFF 1. Lig: Boluspor: 0 Akhisarspor: 1

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Boluspor: 0 Akhisarspor: 1
12.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:43

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Cocalic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Lokac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Emir Halilovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı yumruklarıyla kornere yolladı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Mehmet Salim Mazlum xx

Boluspor: Mosquera xx, Fethi Özer xx, Burak Bekaroğlu xx, İsmail Konuk xx, Hayrullah Bilazer xx, Seth xx (Melih Okutan dk. 46 xx), Mustafa Durak xx, Cumali Bişi, Bilal Kısa xx (Emir Halilovic dk. 71 xx), Mustafa Eskihellaç xx (Kidric dk. 79 xx), Gökhan Sazdağı xx

Yedekler: Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Adilehou, Arif Morkaya, Mutlu Güler, Bahdır Yağız, Ensar Eyüp Bayır

Teknik Direktör: Fırat Gül

Akhisarspor: Lokac xx, Vrsajevic xx, Uğur Kuru xx, Cocalic xx (Musa Nizam dk. 75 x), Kadir Keleş xx, Burhan Eşer xx (Tolga Ünlü dk. 74 xx), Aykut Çeviker xx (Onur Ayık dk. 59 xx), Rotman xx, Erhan Çelenk xx (Ali Kaan Güneren dk. 59 xx), Bjarnason xx (Eray Ataseven dk. 46 xx), Ergin Keleş xx

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Halil Yeral, Bertuğ Bayar, Doğukan Nelik, Cikalleshi

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Gol: Cocalic (dk. 5) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Bjarnason, Rotman, Onur Ayık (Akhisarspor), İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İHA

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