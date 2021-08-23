TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Bursaspor ile karşılaştı.

TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Bursaspor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Novikovas'ın sert şutunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

19. dakikada sol taraftan Ofosu'nun ortasında Matavz'dan önce savunma bu topu kale çizgisi üzerinden güçlükle uzaklaştırdı.

23. dakikada sol taraftan Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Aykut'un kafa vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada Mustafa Yumlu'nun ters kafasında ceza yayında topla buluşan Matavz'ın plase vuruşu kalecide kaldı.

35. dakikada sol taraftan Onur'un ortasında savunmadan seken top Aykut'un eline çarptı. Hakem Kutluhan Bilgiç bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Emirhan'ın vuruşu üstten dışarı çıktı. Bursaspor penaltı vuruşundan yararlanamadı.

56. dakikada sağ taraftan Orhan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Mustafa'nın sert şutu üstten dışarı çıktı.

58. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Novikovas ortasında Aykut Aygün'ün ters vuruşu filelerle buluştu. 1-0

66. dakikada Bruno'nun sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Ofosu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

79. dakikada çalımlarla ilerleyen Matavz'ın sert şutunu kaleci Szumski iki hamlede kontrol etti.

86. dakikada Gökhan Alsan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Novikovas'ın plase şutu ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Gökhan Memişoğlu xx, Hüseyin Tetik xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xx, Mustafa Yumlu xxx, Aykut xx, Mücahit xx, Özgür xx(dk.46 Gökhan Kardeş xx), Estrela xx (Emircan dk. 68 xxx), Gökhan Alsan xx, Ahmet Canbaz xx (Eren dk. 78 xx), Novikovas xxx, Olanare x (Oltan dk. 27 xx)

Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Mustafa Akbaş, Güney, Celal, Cengizhan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Bursaspor: Erhan xx, Bruno xx (Eren dk. 73 xx), Taha xx (Ozan Koç dk. 46 xx), Capan xx, Onur xx, Aykut Akgün xx, Batuhan xx (Ozan Sol dk. 89 ?), Burak xx (Tuğbey dk. 55 xx), Emirhan xx, Ofosu xxx (İsmail Yüksel dk. 89 ?), Matavz xx

Yedekler: Canberk, Kerem, Vefa, Furkan, Ufuk

Teknik Direktör: Ali Aköz

Goller: Aykut Aygün (dk. 58 k.k.), Novikovas (dk. 86) (BB Erzurumspor), Ofobu (dk. 66) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Estrela, Aykut Demir (BB Erzurumspor), Capan, Emirhan, Tuğbey, Matavz (Bursaspor) - ERZURUM

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması ortalığı karıştırdı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması ortalığı karıştırdı
Emre Belözoğlu, Bursaspor'un teklifini reddetti
Emre Belözoğlu, Bursaspor'un teklifini reddetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Haluk Levent Burcu Biricik
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Lionel Messi Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Bursaspor: 1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 21:58:58. #1.16#

title