TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 2 Eskişehirspor: 2
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TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 2 Eskişehirspor: 2

12.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:20
TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 2 Eskişehirspor: 2

TFF. 1 Lig'in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Eskişehirspor'u konuk etti.

TFF. 1 Lig'in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadelekarşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle bitti.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ekrem'den seken topu defans uzaklaştırdı.

21. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sağ kanattan Sanday Alimi'nin sert sutu Abdülhamit'e çarparak ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada Ezeh'in ceza sahası içine ortaladığı topu alan İsmail Yüksek, Sezgin tarafından düşürülünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mrsic topu filelere gönderdi. 1-1

43. dakikada orta sahada kaptığı topla hızla Eskişehirspor ceza sahasına giren Fransic Ezeh kaleci Ekrem'i çalımlayarak topu boş kaleye yolladı. 2-1

73. dakikada gelişen Sunday Alimi'nin şutu Balıkesirspor defansından döndü. Dönen topu Furgan Polat yaklaşık 20 metreden attığı sert şut ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Emrah Ünal xxx, Furkan Ürün xx

Balıkesirspor: Andrija Vukovic xx, Abdülhamit Yıldız xx, Abraham Nwankwo xx, Doğa İşeri xx, Uğur Aygören xx (Ayberk Kaygusuz dk. 88 ?), İsmail Yüksek xxx, Mrsic xx (Foxi Kethevoama dk. 88 ?), Cumali Bişi xx, Oğuzhan Aynaoğlu x (Anıl Taşdemir dk. 33 xx), Mahatma Otoo xx (Celal Emir Dede dk. 79 ?), Ezeh xxx

Yedekler: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Dersim Şahan Kaynak

Teknik Sorumlu: Cihat Arslan

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçaslan xx, Sezgin Çoşkun xx, Furgan Polat xx (Bedirhan Akçay dk. 90+2 ?), Onur Bayramoğlu xx, İbrahim Halil Öner x (Kaan Gül dk. 46 x), Sunday Alımi xx, Tolga Yakut xx (Buğra Çağlıyan dk. 60 x), Erdal Akdarı xx, Bilal Ceylan xx, Mevlüt Çelik xx, Hamed Abodun Sholaja xx (Talha Erdoğan dk. 90+2 ?)

Yedekler: Melih Ağa. Hasan Ulaş Uygur, Alperen Kocabaş, Yiğit Utku Gök, Doğukan Ünal, Melih Nezir

Teknik sorumlu: Fahrettin Sayhan

Goller: Sunday Alimi (dk. 21), Furgan Polat (dk. 73) (Eskişehirspor), Mrsic (dk. 32 pen.), Francis Ezeh (dk. 43) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Mahatma Otoo, Antonio Mrsıc, Francis Ezeh (Balıkesirspor), Mevlüt Çelik, Sunday Alimi, Kaan Gül, Onur Bayramoğlu, Buğra Çağlayan, Hamed Abodun Sholaja (Eskişehirspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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