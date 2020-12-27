TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ankaraspor sahasında karşılaştığı Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ankaraspor sahasında karşılaştığı Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Onur Özütoprak x, Oğuz Terzi x, Deniz Caner Özaral x
Ankaraspor: Berk Balaban xx, Ali Ülgen xx, Gökhan Akkan xx, Mete Çelik xx, Fatih Kızılkaya xx, Halil İbrahim Esen xx (Bulbwa dk. 83 ?), Erdem Çetinkaya xx (Etame dk. 62 xx), Barış Zeren xx (Doğukan Efe dk. 77 x), Stanojevic xx, Erıc Ayuk xx (Umar dk. 83 ?), Beykan Şimşek xx
Yedekler: Emre Koyuncu, Muzaffer Doğan, Mehmet Tuğrul Başkan, Furkan Eliaçık, Levent Gülen, Ali Rıza Kılıç
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Rahman Buğra Çağıran xx, Erhan Kartal xx, Erkam Reşmen xx, Guido Koçer xx (Ahmethan Köse dk. 65 x), Boli xx, Oppong xx, Gökhan Alsan xx (İlyas Kubilay Yavuz dk. 65 xx), Ferhat Çulcuoğlu xx (Ercan Yazıcı dk. 83 ?), Oğuz Gürbulak xx (Yalçın Kılınç dk. 90+4 ?), Burak Çalık xx (Enes İslam İlkin dk. 83 ?)
Yedekler: Ahmet Altın, Plumain, Muhsin Yıldırım
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Gökhan Alsan (dk. 25 pen.), Burak Çalık (dk. 77) (Yılport Samsunspor), Beykan Şimşek (dk. 40) (Ankaraspor)
Sarı Kartlar: Mete Çelik, Beykan Şimşek (Ankaraspor), Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor) - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı