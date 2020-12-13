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Futbol: TFF 1. Lig

13.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:50
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Onur Özütoprak, Candaş Elbil, Abdullah Uğur SarıAltınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Yusuf Can Esendemir, Ahmet İlhan Özek, Oğulcan Ülgün (Dk. 67 Furkan Çil), Yusuf Yalçın Arslan, Metehan Mimaroğlu (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak, Candaş Elbil, Abdullah Uğur Sarı

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Yusuf Can Esendemir, Ahmet İlhan Özek, Oğulcan Ülgün (Dk. 67 Furkan Çil), Yusuf Yalçın Arslan, Metehan Mimaroğlu (Dk. 85 Burak İnce), Muzaffer Kocaer (Dk. 75 Muhammed Mert), Ahmet Dereli (Dk. 75 Enis Destan)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Gökmen Aydoğdu, Ali Kaan Güneren, Bjarnason (Dk. 70 Bora Yılmaz), Çekdar Orhan (Dk. 70 Onurcan Güler), Bertuğ Bayar (Dk. 80 Mert Efe Çölbeyi), İrfan Hadzic

Goller: Dk. 6 Muzaffer Kocaer, Dk. 15 Furkan Metin, Dk. 47 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 24 Muzaffer Kocaer (Kendi kalesine), Dk. 90+5 İrfan Hadzic (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Vrsajevic, Dk. 33 Çekdar Orhan (Akhisarspor)

TFF 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Altınordu, Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti.

Akhisarspor'da göreve yeni getirilen teknik direktör Mesut Dilsöz takımının başında ilk maçına çıktı.

Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı

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