TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu, sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu, sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Altınordu'da Hüsamettin'in kafayla aşırttığı topla buluşan Enis, ceza alanına girdi ve plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

18. dakikada gelişen Menemenspor atağında Ba'nın soldan yaptığı ortaya Pote kafayı vuramadı.

23. dakikada Altınordulu Recep'in sağdan ortasında savunmadan seken top Ahmet İlhan'ın önünde kaldı, sert şutunda top az farkla auta gitti.

40. dakikada Menemenspor'da Mete'nin sağdan kornerinde Mazlum'un kafa vuruşunu kaleci Ali Emre güçlükle çıkardı.

46. dakikada Enis sağdan ceza sahasına girdi, şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.

62. dakikada Altınordu'da Ahmet İlhan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Yusuf Yalçın'ın vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.

82. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Pote'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Toni'nin şutunu kaleci Ali Emre kurtardı. Boşta kalan topa vuran Sabbah'ın şutu savunmadan döndü.

85. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Sinan Akgöl'ün ortasına ceza sahası içerisinde ters vuruş yapan Yusuf Arslan, topu kornere gönderdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Burak Cansız xx, Anıl Usta xx

Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan xx (Yusuf Esendemir dk. 84 ?), Yusuf Arslan xx, Volkan xx, Ali xx, Kürşad xx, Metehan xx (Muzaffer dk. 90+2 ?), Recep xx, Ahmet İlhan xx (Anıl dk. 90+2 ?), Hüsamettin xx, Enis xxx (Feytullah dk. 55 x) (Ahmet Dereli dk. 84 ?)

Yedekler: Emirhan, Burak, Furkan, Kenan, Rahmi

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Menemenspor: Batuhan xx, Sinan x (Muhammed dk. 88 ?), Mazlum xx, Kerem x (Emir dk. 88 ?), Mete xx, Cem xx, Ba xx, Emre Özer x (Enes dk. 79 x), Ahmet Sagat x (Sabbah dk. 67 x), Rasheed x (Toni dk. 79 x), Pote xx

Yedekler: Murat, İlyas, Emre Adıgüzel, Alhassan, Ömer

Teknik Sorumlu: Cenk Laleci

Gol: Enis (dk. 9) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Rıdvan, Yusuf Arslan (Altınordu) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Sezai Temelli Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Seren Serengil
Spor Ali Palabıyık Lionel Messi Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fatma Şahin Donald Trump Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 22:48:40. #1.11#