TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu, sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.
ALTINORDU, ORDU (İHA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu, sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
9. dakikada Altınordu'da Hüsamettin'in kafayla aşırttığı topla buluşan Enis, ceza alanına girdi ve plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
18. dakikada gelişen Menemenspor atağında Ba'nın soldan yaptığı ortaya Pote kafayı vuramadı.
23. dakikada Altınordulu Recep'in sağdan ortasında savunmadan seken top Ahmet İlhan'ın önünde kaldı, sert şutunda top az farkla auta gitti.
40. dakikada Menemenspor'da Mete'nin sağdan kornerinde Mazlum'un kafa vuruşunu kaleci Ali Emre güçlükle çıkardı.
46. dakikada Enis sağdan ceza sahasına girdi, şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.
62. dakikada Altınordu'da Ahmet İlhan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Yusuf Yalçın'ın vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.
82. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Pote'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Toni'nin şutunu kaleci Ali Emre kurtardı. Boşta kalan topa vuran Sabbah'ın şutu savunmadan döndü.
85. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Sinan Akgöl'ün ortasına ceza sahası içerisinde ters vuruş yapan Yusuf Arslan, topu kornere gönderdi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Burak Cansız xx, Anıl Usta xx
Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan xx (Yusuf Esendemir dk. 84 ?), Yusuf Arslan xx, Volkan xx, Ali xx, Kürşad xx, Metehan xx (Muzaffer dk. 90+2 ?), Recep xx, Ahmet İlhan xx (Anıl dk. 90+2 ?), Hüsamettin xx, Enis xxx (Feytullah dk. 55 x) (Ahmet Dereli dk. 84 ?)
Yedekler: Emirhan, Burak, Furkan, Kenan, Rahmi
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Menemenspor: Batuhan xx, Sinan x (Muhammed dk. 88 ?), Mazlum xx, Kerem x (Emir dk. 88 ?), Mete xx, Cem xx, Ba xx, Emre Özer x (Enes dk. 79 x), Ahmet Sagat x (Sabbah dk. 67 x), Rasheed x (Toni dk. 79 x), Pote xx
Yedekler: Murat, İlyas, Emre Adıgüzel, Alhassan, Ömer
Teknik Sorumlu: Cenk Laleci
Gol: Enis (dk. 9) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Rıdvan, Yusuf Arslan (Altınordu) - İZMİR