TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
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TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

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TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu, Adana Demirspor'u ağırlıyor.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada orta alandan gelişen Adana Demirspor atağında, ceza sahası çizgisine yakın ve kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu atan Sedat Şahintürk'ün pozisyonunda meşin yuvarlak direğin sağından az farkla auta çıktı.

14. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan Kanak ceza sahasına ortaladı, topu önünde bulan Dibba tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

30. dakikada sol kanattan atak yapan Altınordu'da, Metehan Mimaroğlu topu kale önüne çevirdi, topa dokunan Enis Destan'ın pozisyonunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

38. dakikada sol kanattan atağa çıkan Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un pasıyla topla buluşan Ezeh yerden vuruş yaptı ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Selahattin Altay xx, Özcan Sultanoğlu xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Rahmi Kaya xx, Kahraman Demirtaş xx, Ufuk Budak xx, Yusuf Can Esendemir xx, Oğulcan Ülgün xx, Furkan Çil xx, Recep Aydın xx, Ahmet İlhan xx, Metehan Mimaroğlu xx, Enis Destan xx

Yedekler: Mertcan Dağlı, Muzaffer Kocaer, Burak İnce, Yiğit Çeltik, Yusuf Arslan, Furkan Metin, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer xx, Okan Alkan xx, Tayyib Sanuç xx Rassoul xx, Kaan Kanak xx, Hasan Kılıç xx, Gökhan İnler xx, Sinan Kurt xx, Sedat Şahintürk xx, Ezeh xx, Dibba xxx

Yedekler: Zubas, Semih Güler, Traore, Volkan Şen, İsmail Yüksek, Emircan Altıntaş, Yunus Akgün, Samet Akaydın

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Dibba (dk. 14) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Furkan Çil, Rahmi Kaya (Adana Demirspor) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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