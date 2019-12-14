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TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor evinde Menemenspor'u ağırladı.

14.12.2019 21:09 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:19
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor evinde Menemenspor'u ağırladı. Karşılaşma 3-1 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar


33. dakikada Alberk, orta sahadan aldığı topu Adanaspor'un ceza sahasında bulunan Hüseyin'e gönderdi. Topu önünde bulan Hüseyin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


41. dakikada Mehmet, karambolden topu kurtararak meşin yuvarlağı Adanaspor kalesine gönderdi. Kaleci İrfan, topu tutamadı ve top ağlarla gitti. 0-2


57. dakikada Adanaspor'da Hakan Barış, penaltı da topun başına geçti. Hakan vurduğu şut ile topu ağlara gönderdi. 1-2


90. dakikada Menemenspor'da sol kanatta açılan ortada iyi yükselen Hüseyin, kafa vuruşu ile ağları sarstı. 1-3


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Serdar Diyadin xx, Cemil Tunç xx


Adanaspor: İrfan Can xx, Marvin xx, İhsan xx, Diniz xx, Özkan xx, Moussa x (Serhat dk. 46 xx), Abdulkadir xx (Veli dk. 81 ?), Hakan xx, Roni xx, Utku xx (İbrahim dk. 69 x), Eren xx


Yedekler: Mustafa, Semir, Özer, Karacic, Eren, Erhan


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Menemenspor: Selmani xx, Murat xx (Ali Doğan dk. 62 x), Ercan xx, Canberk xx, Alberk xx, Taşkın xx, Ali xx (Olatunbosun dk. 74 x), Hüseyin xx, Tayfun xx, Mehmet xx (Diakite dk. 87 ?), Ali xx


Yedekler: Murat, Sangare, Amir, İbrahim Sönmez, Henry


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Gol: Hüseyin (dk. 33 ve 90+1), Mehmet (dk. 41) (Menemenspor), Hakan (dk. 57 pen.) (Adanaspor)


Kırmızı Kart: Roni (dk. 79) (Adanaspor)


Sarı Kartlar: Moussa, Hakan, İhsan, Utku, Serhat (Adanaspor), Murat, Ali, Hüseyin, Tayfun (Menemenspor) - ADANA

Kaynak: İHA
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