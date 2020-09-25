TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0
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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0

25.09.2020 21:08 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:13
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Adanaspor'da Umut'un attığı ara pasla topu alan Ömer ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

37. dakikada Soner'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Uğur'un gelişine vuruşunda top dışarı gitti.

67. dakikada Adanaspor'da Ozegovic, aldığı ara pasıyla ceza sahasına giderken Samet formasından çekince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Koray Gençerler xx, Gökhan Memişoğlu xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Adanaspor: Goran xx, Furkan xx, Donkor xx, Evren xx, Canberk xx, Celil xx (Ryan dk. 77 x), Uğurcan xx, Umut xx (Sami Can dk. 64 x) Ömer xx (Belem dk. 64 xx), Eren xx (Ozan dk. 86 ?), Ozegoviç xx

Yedekler: Yaşar, Melih, Cenk, İbrahim, Ahmet, Roni

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Ankara Keçiörengücü: Metin xx, Abdulkadir xx, Fatih xx, Samet xx, Soner xx, Süleyman xx (Erdal dk.90 ?), Dialiba xx (Alabi dk. 90 ?), Uğur xx, Burak xx (Osman dk. 70 x), Cem xx (Barış dk. 79 x), Kone x (Dodoo dk. 46 x)

Yedekler: Birkan, Uğur, Tahir

Teknik Direktör: İlker Püren

Kırmızı kart: Samet (dk. 67) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Eren, Uğurcan, Belem (Adanaspor), Uğur, Burak (Ankara Keçiörengücü) - ADANA

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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