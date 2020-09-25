TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Adanaspor'da Umut'un attığı ara pasla topu alan Ömer ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
37. dakikada Soner'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Uğur'un gelişine vuruşunda top dışarı gitti.
67. dakikada Adanaspor'da Ozegovic, aldığı ara pasıyla ceza sahasına giderken Samet formasından çekince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Koray Gençerler xx, Gökhan Memişoğlu xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Adanaspor: Goran xx, Furkan xx, Donkor xx, Evren xx, Canberk xx, Celil xx (Ryan dk. 77 x), Uğurcan xx, Umut xx (Sami Can dk. 64 x) Ömer xx (Belem dk. 64 xx), Eren xx (Ozan dk. 86 ?), Ozegoviç xx
Yedekler: Yaşar, Melih, Cenk, İbrahim, Ahmet, Roni
Teknik Sorumlu: Semih Özü
Ankara Keçiörengücü: Metin xx, Abdulkadir xx, Fatih xx, Samet xx, Soner xx, Süleyman xx (Erdal dk.90 ?), Dialiba xx (Alabi dk. 90 ?), Uğur xx, Burak xx (Osman dk. 70 x), Cem xx (Barış dk. 79 x), Kone x (Dodoo dk. 46 x)
Yedekler: Birkan, Uğur, Tahir
Teknik Direktör: İlker Püren
Kırmızı kart: Samet (dk. 67) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Eren, Uğurcan, Belem (Adanaspor), Uğur, Burak (Ankara Keçiörengücü) - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı