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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor evinde BB Erzurumspor'u ağırladı.

08.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:25
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar


51. dakikada Adana Demirspor'da ortaya yükselen Aias, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


58. dakikada BB Erzurumspor'da Mücahit orta sahadan mücadele sonucu aldığı topu kaleye gönderdi. Top kaleci Kurtuluş'da kaldı.


82. dakikada Adana Demirspor'da Volkan Şen, orta sahada aldığı topla BB Erzurumspor'un ceza sahasına kadar ilerledi. Şen, vurduğu topu ağlarla buluşturamadı.


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Elmas xx


Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Semih xx, Traore xx, Koseckı xx, Aıas xx (Tevfik dk. 68 x), Emre xx, Sinan xx, Mehmet xx (Tayyip dk. 88 ?), Berk xx (Volkan dk. 74 x), Samed Ali xx, Rassoul xx


Yedekler: Yusufcan, Mustapha, Vedat, Barış, Erdal, Gladkyy, Yusuf Emre


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


BB Erzurumspor: İbrahim xx, Aykut xx, Gabrıel xx (Rashad dk. 81 ?), Mehmet xx, Pote xx, İbrahim xx, Emrah xx, Merthan xx (Hasan dk. 73 x), Mücahit xx, Jasmin xx, Cenk xx (Gilles dk. 68 x)


Yedekler: Kayacan, Hasan, Abdulcebrail, Osman


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Gol: Aias (dk. 51) (Adana Demirspor)


Sarı Kartlar: Traore, Emre, Mehmet, Volkan (Adana Demirspor), Jasmin, Gilles (BB Erzurumspor) - ADANA

Kaynak: İHA
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