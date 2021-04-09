Tezgahlarda hurma hareketliliği başladı

Ramazan ayına sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu artarken, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurmaya da ilgi arttı.

Ramazan ayına sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu artarken, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurmaya da ilgi arttı.

Konya'da çarşı ve pazarlarda Ramazan ayı öncesi hareketlilik artmaya başladı. Artan alışveriş yoğunluğunda Ramazan sofralarının olmazsa olmazı hurmalar da ilgi görüyor. İş yerleri de korona virüs salgınına karşı temizlik önlemlerini alarak satış yapıyor. Hurma satışı yapan Murat Dural, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte işlerinin yoğunlaşmaya başladığını ifade ederek, "Bir haftadır işlerimiz ikiye katlandı. Hurmalar iftarda olmazsa olmazımız. Ramazan gelince, iftar deyince aklımıza ilk hurma geliyor. O yüzden bizim işlerimiz de yoğunlaştı. Şu andaki fiyatlarımız geçen seneki fiyatlarla aynı. Bir fark olmadı, hatta 4-5 tane üründe kampanya yaptık. Piyasa altında satış yapıyoruz. İthal ürün olduğu için, dövize endeksli. Geçen seneyle bu sene arasında hiçbir fark olmadı. 15 liradan başlar, 125 liraya kadar değişiklik gösterir. Kampanya yaptığımız dört çeşit şu anda çok tercih ediliyor. Onun haricinde en çok bilinen Medine ve Mebrum hurmaları tercih ediliyor. Onları takiben Kudüs hurmaları geliyor. Sert hurma sevmeyenler, yumuşak olsun isteyenler de Kudüs hurmalarını tercih ediyor" dedi.

Pandemiden dolayı aldıkları önlemlerden bahseden Dural, "Kimseyi hurmalara dokundurtmuyoruz, yani seçmek yok. Hepsinin üzerlerine kapak kapattık. Tek kullanımlık eldivenlerle servis yapıyoruz ve içeriye fazla müşteri almıyoruz. Bu şekilde önlemimizi aldık" diye konuştu.

Hurma alışverişi yapan vatandaşlar ise hurma tok tuttuğu için Ramazan ayının vazgeçilmezi olduğunu ve her zaman aldıklarını söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı