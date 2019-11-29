Tevez ve Higuain'in Sassuolo'ya Hat-trickleri
İki farklı dönemde Juventus forması giymiş Arjantinli forvetler Carlos Tevez ve Gonzalo Higuain, Sassuolo'ya oynadıkları maçlarda hat-trick yapmayı başardılar. Tevez'in 2013, Higuain'in 2018'de yaptığı hat-trickleri yeniden izliyoruz.
29.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:13
İki farklı dönemde Juventus forması giymiş Arjantinli forvetler Carlos Tevez ve Gonzalo Higuain, Sassuolo'ya oynadıkları maçlarda hat-trick yapmayı başardılar. Tevez'in 2013, Higuain'in 2018'de yaptığı hat-trickleri yeniden izliyoruz.
Kaynak: Dugout
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