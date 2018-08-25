Tesla'ya Sürpriz Rakip! Rus Silah Üreticisi Kalaşnikof Elektriki Araç Üretecek

Silah üreticilerinin starı olarak gösterilen Rus Kalaşnikof, elektirikli otomobilin lideri Tesla'ya rakip oluyor. Kalaşnikof, elektrikli 'supercar' teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı.

GÖRÜCÜYÜ ÇIKTI

Silah üretisi Kalaşnikof tarafından üretilen elektrikli otomobilin görüntüsü ise 70'lerden kalma. "Cv-1" adı verilen "elektrikli süper otomobil"in prototipi, Moskova'da bir fuarda görücüye çıktı.

TEK ŞARJLA 350 KM GİDİYOR

İleri teknolojiye sahip otomobil, tek şarjla 350 kilometre yol kat edebiliyor.

"TESLA İLE RAKABET EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Bu teknoloji, Tesla gibi dünyanın önde gelen elektrikli araba üreticileriyle aynı safa durma ve onlarla rekabet etme fırsatını sağlayacak. Teknolojimizi geliştirdiğimizde küresel pazar liderlerinin deneyimlerinden ilham aldık" dendi.