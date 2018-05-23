Terzioğlu: "Turkcell'in Döviz Açığı Yok"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Bilançomuza henüz yansımamış olmakla birlikte, yurtdışında satışı tamamlanmış Fintur varlıklarımızdan elde edilen gelirleri ve Fintur Holding nakit pozisyonunu dikkate aldığımızda döviz açık pozisyonumuz bulunmamaktadır" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell'in istikrarlı finansal yapısını sürdüreceğini vurguladı.

Kaan Terzioğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Finansal piyasalarda içinde bulunduğumuz ayın başından bu yana, Türkiye'nin temel ekonomik dinamikleri ile örtüşmeyen irrasyonel fiyat hareketleri gözlemliyoruz. Gelişen piyasaların içerisinde Türkiye ekonomisi olumlu makroekonomik verilere ve güçlü bir potansiyele sahiptir. Güncel çalkantıların geçici olduğunu düşünmekle beraber, Turkcell olarak her zaman olduğu gibi finansal tablolarımıza olan etkileri asgariye indirecek önlemlerimizi almayı sürdürüyoruz. Nisan 2018 itibariyle konsolide bilançomuzda 248 milyon dolar açık pozisyonumuz bulunmaktadır. Bilançomuza henüz yansımamış olmakla birlikte, yurtdışında satışı tamamlanmış Fintur varlıklarımızdan elde edilen gelirleri ve Fintur Holding nakit pozisyonunu dikkate aldığımızda döviz açık pozisyonumuz bulunmamaktadır. Turkcell olarak güçlü finansal yapımızı sürdürme konusundaki kararlılığımızı devam ettireceğimizi de ayrıca bildirmek isterim." - İSTANBUL