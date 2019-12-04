Termik santral önergesini gündeme getiren vekil konuştu: Cumhurbaşkanı'nın vetosuna katılıyorum

04.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto edip TBMM'ye iade ettiği termik santrallere 2.5 yıl daha çalışma izni veren düzenlemeyi Plan ve Bütçe Komisyonuna önerge ile getirip kanunlaşmasını sağlayan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Önergeyi ben verdim ama veto konusunda Cumhurbaşkanı'na katılıyorum" şeklinde konuştu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; TBMM Plan Bütçe Komisyonunda konuşan ve önerge ile getirilen düzenlemeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberdar olmadığını savunan Öztürk, şunları söyledi: Teklif sahiplerinden biri benim, imzam var. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak bir daha görüşülmek üzere yasayı TBMM'ye iade etti. Kanun yapma yetkisi Meclis'imizindir. Bu konu bir zaruretten doğdu. 7 yıldır bu tedbirler alınmamış. Enerji de bir ihtiyaç. Santrallerin devamında yarar görülüyor, ama çevreye de zarar veriyor. Cumhurbaşkanı'nın gerekçesine iştirak ediyorum. Zorunluluktan dolayı getirmiştik. Cumhurbaşkanından habersiz mi getirdik, biz her şeyi Cumhurbaşkanı'na haberdar edip önerge vermiyoruz. Bu maddenin yeniden düzenlenmesini ya da çekilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum.

ERDOĞAN NEDEN VETO ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı, "İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur" dedi.

AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA KABUL EDİLMİŞTİ

Söz konusu madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 21 Kasım 2019 tarihinde AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmişti. Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi içerisinde yer alan 50. madde ile kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyum süresinin 31 Aralık 2019'dan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılması öngörülmüştü.