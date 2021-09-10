Terim, Yedlin'i defterden sildi! Ara transfer dönemi başlar başlamaz gönderilecek

Galatasaray'da yaz transfer döneminin kapanmasının hemen ardından ocak ayında takımdan ayrılacak futbolcular için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim kadroda düşünmediği DeAndre Yedlin'in ara trasfer döneminde takımdan gönderilmesine onay verdi.

ABD'DEN TALİPLERİ VAR

Galatasaray'da, performansıyla beklentileri karşılayamayan isimlerin başında DeAndre Yedlin geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in, sağ bek bölgesindeki ilk tercihinin Sacha Boey olduğu ve o mevkide Yedlin'i düşünmediği öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda, Boey'in arkasında Omar Elabdellaoui'nin düşünüldüğü ve Norveçli savunmacının yakın zamanda maç kadrosunda yer alacağı kaydedildi. ABD'li sağ bek Yedlin, geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı kırmızılılara katılmıştı. 5 milyon euro piyasa değeri olan Yedlin'in, ülkesinden talipleri olduğu ve devre arasında görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

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