Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı
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Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı

25.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:16

Kayserispor maçı sonrası hakemin iyi bir maç yönettiğini ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sadece 5 dakika uzatma verilmesine ise tepki göstermişti. Terim'in bu isyanı haklı olduğu ortaya çıktı.

Kayserispor maçı sonrası hakemin iyi bir maç yönettiğini ifade eden Fatih Terim, sadece 5 dakika uzatma verilmesine ise tepki göstermişti. Tecrübeli hoca, "Kardeşim 10 oyuncu değişti. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır?" ifadesini kullanırken Ajanspor'un yaptığı inceleme Terim'in bu iddiasında haklı olduğunu ortaya koydu.

Pozisyon pozisyon ele alındığında oyunun ikinci yarıda tam 10 dakika 42 saniye durduğu tespit edildi.

İşte Galatasaray-Kayserispor maçında oyunun durduğu süreler;

47:15 Fernandes'in Taylan'a faulü/ +60 saniye

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54:01 Oğulcan'ın Aziz Behich'e faulü/ +26 saniye

57:59 Oğulcan'ın Campanharo'ya faulü/ +33 saniye

59:07 Muğdat'ın Linnes'e faulü (Penaltı)/ +185 saniye

65:44 Faul artı oyuncu değişikliği/ +15 saniye

67:40 Faul, tartışma, oyuncu değişiklikleri +107 saniye

70:11 Kayseri gol/ +58 saniye

71:57 Faul/ +43 saniye

82:17 Aut artı sakatlık/ +76 saniye

85:24 Korner ve oyuncu değişiklikleri/ +39 saniye

Toplam: 642 saniye (10 dakika, 42 saniye)

Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları (38)
İSİMSİZ: en uzun yerde yatma süresi 13 dk ile Gs ye aittir.
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TUTKU: diğer maçları da ölçsünler. duraklamalar bu maçın en az iki katı çıkacaktır. basket maçı mı bu? terim haklıymış ! gs lobisi yine iş başında !
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NE YAPALIM: yani çok büyük sorunmu bu demezlermi 90 dakikada atamadın golü diye 90 dakika neredeydi atsaydı galatasaray golünü hakem olmayan penaltıyı verdi kayserispor 10 kişi kaldı daha ne olsun kaleci sakatlandı kayserisporun kalecisi bunların içinde gol bulamamış 90 dakikada son 10 dakikalık uzatmada gol atacak sanki galatasaray gol atamadı bu kadar basit çok gol kaçırdı atsaydı sanki maçta tek sorun uzatma dakikaları
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