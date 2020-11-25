Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı

Kayserispor maçı sonrası hakemin iyi bir maç yönettiğini ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sadece 5 dakika uzatma verilmesine ise tepki göstermişti. Terim'in bu isyanı haklı olduğu ortaya çıktı.