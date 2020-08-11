Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Teknik heyetimizin planlarında Mario Lemina yok" açıklamasının ardından Gabonlu yıldızdan imalı bir paylaşım geldi. Lemina, "Yalan söyleme, dürüst ol" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in 'Teknik heyetimizin planlarında Lemina yok' açıklamasının ardından Gabonlu yıldızdan imalı bir paylaşım geldi.

Instagram hikayesinden bir paylaşım yapan Lemina, "Arkadaşlarıma en iyi dileklerimle, yakında görüşürüz. Yalan söyleme, dürüst ol tek ihtiyacımız olan bu." ifadelerini kullandı.

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Abdurrahim Albayrak ise aynı toplantıda, "Muslera ve Selçuk'tan sonra ilk indirim yapanlar Lemina ve Seri'ydi. Onlara teşekkür ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

26 yaşındaki Mario Lemina bu sezon Galatasaray'da toplam 28 maça çıkarken 1 gol kaydetti