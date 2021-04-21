Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi!

Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi!
Haberler.com - Haberler | Spor

Fatih Terim, Avrupa Süper Ligi projesini sert eleştirdi. Terim, "Açıkçası 1990'lı yılların sonunda da böyle bir işe kalkıştılar. 20 takımlı yeni bir lig gibi. Sonunda UEFA ile masaya oturup, pastanın biraz daha büyümesini sağladılar. Burada mesele pasta. Ortadaki pastadan kimin ne alacağı mevzusu. Zengin daha çok zengin olmak isterken, zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi? Bu noktada açıkçası Avrupa'daki büyük kulüp taraftarlarının verdiği reaksiyonu önemsiyorum" diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşmasının ardından Avrupa Süper Ligi'yle ilgili de yorumlarını paylaştı. Terim, bu organizasyona tamamen karşı olduğunu söyledi.

İşte Fatih Terim'in o sözleri:

"CEFERIN VE INFANTINO'NUN YANINDAYIM"

"UEFA Başkanı Aleksander Ceferin futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi ve bunun önüne de set oldu. UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Bu süreçte UEFA Başkanı Sayın Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanında durduğumu söylemek isterim.

"AMAÇ BURADA PASTA"

Açıkçası 1990'lı yılların sonunda da böyle bir işe kalkıştılar. 20 takımlı yeni bir lig gibi. Sonunda UEFA ile masaya oturup, pastanın biraz daha büyümesini sağladılar. Burada mesele pasta. Ortadaki pastadan kimin ne alacağı mevzusu. Zengin daha çok zengin olmak isterken, zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi? Bu noktada açıkçası Avrupa'daki büyük kulüp taraftarlarının verdiği reaksiyonu çok önemsiyorum.

"GALATASARAY AVRUPA MARKASI"

Bugün Avrupa Süper Ligi projesinin üzerinde kurulması düşünülen İtalyan, İspanyol, Alman ve en sonunda İngilizleri, 5 takımı birden yenerek şampiyon olan bir UEFA şampiyonu Galatasaray. O yüzden Sayın Ceferin'in örneği hiç tesadüfü değildir. Bu noktada UEFA'nın Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemlidir. Hatırlatması kadar bizim de kendimize önemli bir ders çıkarmamız gerekiyor buradan."

Fatih Terim'in, ünlü teknik adam Bielsa gibi buz kovasına oturması 'Yeni totem' olarak yorumlandı
Fatih Terim'in, ünlü teknik adam Bielsa gibi buz kovasına oturması 'Yeni totem' olarak yorumlandı
Fatih Terim alınan kötü sonuçlarla ilgili itirafta bulundu: Bu sezon biraz fazla kırılganız
Fatih Terim alınan kötü sonuçlarla ilgili itirafta bulundu: Bu sezon biraz fazla kırılganız
Bir dönem rakiplerine evinde cehennemi yaşatan Galatasaray, 4 maçtır iç sahada kazanamıyor
Bir dönem rakiplerine evinde cehennemi yaşatan Galatasaray, 4 maçtır iç sahada kazanamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 23:14:24. #1.15#

title