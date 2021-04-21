Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi!

Fatih Terim, Avrupa Süper Ligi projesini sert eleştirdi. Terim, "Açıkçası 1990'lı yılların sonunda da böyle bir işe kalkıştılar. 20 takımlı yeni bir lig gibi. Sonunda UEFA ile masaya oturup, pastanın biraz daha büyümesini sağladılar. Burada mesele pasta. Ortadaki pastadan kimin ne alacağı mevzusu. Zengin daha çok zengin olmak isterken, zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi? Bu noktada açıkçası Avrupa'daki büyük kulüp taraftarlarının verdiği reaksiyonu önemsiyorum" diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşmasının ardından Avrupa Süper Ligi'yle ilgili de yorumlarını paylaştı. Terim, bu organizasyona tamamen karşı olduğunu söyledi.

İşte Fatih Terim'in o sözleri:

"CEFERIN VE INFANTINO'NUN YANINDAYIM"

"UEFA Başkanı Aleksander Ceferin futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi ve bunun önüne de set oldu. UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Bu süreçte UEFA Başkanı Sayın Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanında durduğumu söylemek isterim.

"AMAÇ BURADA PASTA"

Açıkçası 1990'lı yılların sonunda da böyle bir işe kalkıştılar. 20 takımlı yeni bir lig gibi. Sonunda UEFA ile masaya oturup, pastanın biraz daha büyümesini sağladılar. Burada mesele pasta. Ortadaki pastadan kimin ne alacağı mevzusu. Zengin daha çok zengin olmak isterken, zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi? Bu noktada açıkçası Avrupa'daki büyük kulüp taraftarlarının verdiği reaksiyonu çok önemsiyorum.

"GALATASARAY AVRUPA MARKASI"

Bugün Avrupa Süper Ligi projesinin üzerinde kurulması düşünülen İtalyan, İspanyol, Alman ve en sonunda İngilizleri, 5 takımı birden yenerek şampiyon olan bir UEFA şampiyonu Galatasaray. O yüzden Sayın Ceferin'in örneği hiç tesadüfü değildir. Bu noktada UEFA'nın Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemlidir. Hatırlatması kadar bizim de kendimize önemli bir ders çıkarmamız gerekiyor buradan."