Tepki çeken pozisyon sonrası Galatasaray'dan Diagne'li paylaşım

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadeledeki bir pozisyonda sarı-kırmızılı takım kırmızı kart bekledi.

32. dakikada Babacar, Luyindama'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ardından hakem Zorbay Küçük, pozisyonda kırmızı kart gerekip gerekmediği üzerine 'VAR' ile iletişime geçti ve kulaklıktan dinlediğini işaret etti. Yapılan incelemenin ardından Hakem Zorbay Küçük, 'VAR' tarafından çağrılmadı ve kararda bir değişiklik olmadı. Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teknik heyet yoğun itirazlarda bulundu.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Pozisyonun ardından Galatasaray Twitter hesabından Diagne'nin gördüğü kırmızı kartı hatırlatarak, "Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.