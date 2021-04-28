2021 BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri Antalya'da düzenlenecek
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2021 BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri Antalya'da düzenlenecek

2021 BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri Antalya'da düzenlenecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye'de gerçekleşeceğinin müjdesini verdiği gençlerde kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri'nin resmi duyurusu Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) sitesinden yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye'de gerçekleşeceğinin müjdesini verdiği gençlerde kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri'nin resmi duyurusu Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) sitesinden yapıldı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı, 28 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri çeşitli ITF World Tennis Tour Junior etkinlikleri Antalya'da düzenlenecek. BNP Paribas sponsorluğunda düzenlenen Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri'nde kızlarda 16, erkeklerde16 olmak üzere toplamda 32 milli takım mücadele edecek. Organizasyon en iyi 16 yaş ve altı tenis yeteneklerine bir takımın parçası olarak oynama ve kendi ülkelerini temsil etme fırsatı sunacak. Katılacak takımlar 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek bölgesel elemeler ile belirlenecek. Geleceğin dünya yıldızlarının yarışacağı organizasyonda Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Iga Swiatek ve Coco Gauff önceki yıllarda milli takımlarıyla şampiyonluk kazanan yıldızlar arasında yer alıyor. 

CENGİZ DURMUŞ: ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK OLMAKTAN DOLAYI SON DERECE MUTLU VE GURURLUYUZTTF Başkanı Cengiz Durmuş bu büyük organizasyona yapılacak ev sahipliği ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Türkiye Tenis Federasyonu olarak ITF'in küresel tenisi geliştirme amacına katkı sunan bir çözüm ortağı olduğumuzu düşünüyoruz. Yine bu amaçla başvurduğumuz Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup'ın Türkiye'de güçlü bir tenis kültürü ve tenis ekosistemi yaratma açısından bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz. Küresel tenisin gelecekteki yıldızlarını bir araya getiren bu organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Türkiye'de tenisin gelişimine katkıda bulunacağına inandığımız bu önemli organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."ITF'in önde gelen etkinliklerinden Junior turnuvalarının bu yıl gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden ITF Başkanı David Haggerty, "Bu harika etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Türkiye Tenis Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Ulusunuzu temsil etmekten daha büyük bir onur yoktur ve bu etkinlik tenisin yükselen yıldızlarına bu deneyimi yaşamak için büyük bir fırsat sağlayacaktır" açıklamalarında bulundu. Organizasyon tüm katılımcıların sağlığı ve güvenliği için ITF Covid-19 protokolleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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