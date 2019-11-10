Tenis: FED Kupası Finali

10.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:10

Teniste, kadın milli takımlar düzeyinde yapılan FED Kupası'nı, Avustralya'yı 3-2 yenen Fransa kazandı.

Avustralya'nın Perth kentindeki RAC Arena'da düzenlenen FED Kupası Finali'nde, Ashleigh Barty, Ajla Tomljanovic,

Samantha Stosur,

Astra Sharma,

Priscilla Hon'dan oluşan ev sahibi ülkenin takımı ile Kristina Mladenovic,

Caroline Garcia,

Alize Cornet,

Fiona Ferro ve Pauline Parmentier'den oluşan Fransa Milli Takımı karşılaştı.

Fransa, Mladenovic'in Tomljanovic'e karşı oynadığı maçı 2-0 (6-1, 6-1) kazanmasıyla skoru 1-0 yaptı. Fakat ev sahibi takım, Barty'nin Garcia'yı 6-0'lık setlerle 2-0 yenmesiyle durumu 1-1'e getirdi.

Mladenovic, çekişmeye sahne olan maçta Barty'yi 2-1 (2-6, 6-4, 7-6) mağlup ederek Fransa'nın 2-1 öne geçmesini sağladı. Takımını finalde tutmak için korta çıkan Avustralyalı Tomljanovic, Parmentier'yi 2-0 (6-4, 7-5) yendi ve skor bir kez daha eşitlendi.

Şampiyonu belirleyecek çiftler maçında Mladenovic-Garcia ikilisi, Barty ile Stosur'u 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti ve Fransa kupanın sahibi oldu.

16 yıllık FED Kupası hasretine son veren Fransa, 3. şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: AA