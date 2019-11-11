Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Dominic Thiem, Roger Federer'i 2-0 yendi.

11.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:52
Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Dominic Thiem, 'i 2-0 yendi.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.

Avusturyalı Thiem, 6 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Federer'i 1 saat 40 dakika sonunda 2-0 (7-5, 7-5) mağlup etti.

Turnuvanın 2. gününde Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas ve Rafael Nadal-Alexander Zverev maçları oynanacak.

Kaynak: AA
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