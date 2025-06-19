Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Çin merkezli TEMU, Türkiye pazarında daha güçlü bir varlık göstermek adına yeni bir adım attı. Peki, Temu Türkiye'ye geldi mi, alışverişe açıldı mı?

TEMU TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Dünyanın önde gelen e-ticaret devlerinden Çin merkezli TEMU pazarına yönelik beklenen adımı attı. Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı menşeli e-ticaret platformlarına getirdiği "Türkiye'de temsilcilik bulundurma" zorunluluğu sonrası TEMU yetkilileriyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

TEMU görüşmelerin ardından Türkiye'de operasyonlarını resmileştirme kararı aldı. Artık TEMU Türkiye'de sadece sanal olarak değil, fiilen de yer alarak kullanıcılarına daha hızlı ve yerelleştirilmiş hizmet sunma yoluna girmiş oldu.

Tüketicilerin korunmasını teminen, güvensiz ve uygunsuz ürünlerin, yetkili kurumun talebinden itibaren 24 saat içinde platformdan kaldırılması gerektiği belirtilen toplantıda, bu temaslar için TEMU bünyesinde Ürün Güvenliği Temas Noktası'nın aktif olması gerektiği ifade edildi.

TEMU yetkilileri, tüm bu konularda hazırlık yaptıklarını, yönetmeliğe uyum için taahhütlerini yerine getirmeye yoğun çaba gösterdiklerini, aykırılık durumunda müeyyidelerin farkında olduklarını vurguladı.

Türkiye'de bir temsilcilik açmak üzere girişimlerde bulunduklarını belirten yetkililer, Türkiye'de pazara girecek ürünlerin sorumluluğunu almak için aksiyonda bulunmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Temu, ülkemizde açacağı depolarla ürünleri direkt olarak Türkiye içinden göndermeye başlayacak. Böylece, çok fazla vakit alan gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesine gerek kalmayacak.