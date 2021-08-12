Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor'un Avrupa bileti için mücadele edeceği karşılaşmaları yayınlanacak kanallar netleşti.

Ülke puanına her takımın katkı sağlaması gereken günlerde Galatasaray Avrupa Ligi bileti için; Sivasspor ve Trabzonspor da Konferans Ligi için mücadele edecek.

GALATASARAY'IN MAÇI ŞİFRELİ KANALDA

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak. Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan canlı yayınlanacak. İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI A SPOR'DA

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'ye konuk oluyor. Molde Aker Stadyumu'nda oynanacak ve Portekiz Futbol Federasyonundan Fabio Verissimo'nun yöneteceği maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Molde-Trabzonspor maçını A Spor canlı olarak yayınlayacak.

SİVASSPOR, TRT EKRANLARINDA BOY GÖSTERECEK

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum mücadelesinde, İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev yapacak. Sivasspor-Dinamo Batum maçını TRT Spor canlı yayınlayacak.

Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı
St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Shaqiri, Lyon forması giymeye hazırlanıyor
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Shaqiri, Lyon forması giymeye hazırlanıyor
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları (1)
YILMAZ YAVUZ: terim a milli ve ya bir kulübün başındaysa ülke puanı bizim için hayal olur bizi bu duruma düşüren zaten fatih terim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek
Magazin Kibariye Müge Anlı Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Muslera Fatih Terim Caner Erkin Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:34:46. #1.14#

title