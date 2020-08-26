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Temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi verdi.

Temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
26.08.2020 08:27 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi verdi.

Bakanlığın, temmuz ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 22 milyar 467 milyon 137 bin 805 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 174 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 150 milyon 344 bin 758 lira olan ve 7 bin 606 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 217 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 142, sabit yatırım tutarı 2 milyar 87 milyon 873 bin 154 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 6 bin 215 oldu.

Kaynak: AA

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