Temmuz'da memur maaşı ne kadar olacak? Temmuz 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olur?

Temmuz'da memur maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı, ilk üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte daha da netleşmeye başladı. Ocak-Mart dönemi için belirlenen %3,83 enflasyon farkı ve %5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte, şimdiden %9,03 oranında bir artış beklentisi oluştu. Üç aylık enflasyon farkına göre memur maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Temmuz'da memur maaşı ne kadar olacak?

ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak gerçekleşti. Toplu sözleşme ile belirlenen %5 zam oranı da buna eklendiğinde, şimdiden %9,03'lük artış kesinleşmiş görünüyor.

TEMMUZ AYINDA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Enflasyonun seyrine göre, hükümetin Temmuz ayında ek düzenlemeler yapma ihtimali de bulunuyor. Memurların sosyal haklarını ve alım gücünü korumak amacıyla, gerektiğinde ek refah payı uygulamaları da devreye alınabilir.