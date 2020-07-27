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Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin öne çekildiğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, paraların bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını söyledi.

27.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:06

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, bugünden itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

"ÖDEMELER T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK"

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
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