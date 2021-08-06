TEMA Vakfı'nın bağışını reddettiği Cengiz Holding'ten açıklama geldi: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz
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TEMA Vakfı'nın bağışını reddettiği Cengiz Holding'ten açıklama geldi: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

TEMA Vakfı'nın bağışını reddettiği Cengiz Holding'ten açıklama geldi: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cengiz Holding, orman yangınları sonrası 500 bin liralık bağışını reddeden TEMA Vakfı hakkında bir açıklama yaptı. "Her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz." denilen açıklamada, "Türkiye'nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

Türkiye'de orman yangınlarının etkili olmasıyla birlikte fidan bağışı kampanyası başlatan TEMA Vakfı, Cengiz Holding'in 500 bin liralık bağışını reddetti. İddialara göre, neden olarak da Cengiz Holding'in doğaya zarar vermesi gösterildi.

CENGİZ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağış reddine ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, TEMA'nın tavrının kamuoyunun takdirine bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Ağustos 2021 – Bildiğiniz gibi iki haftadır, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı ülke olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bizim de bu yangın nedeniyle içimiz yanıyor; tüm Türkiye gibi büyük üzüntü içindeyiz. Yangın süresince gerek devlet kurumlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalıştık. Bu kapsamda her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz. Böyle bir ortamda; Türkiye'nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta başlayan orman yangınları sonrası TEMA, fidan bağışı kampanyası başlattı. Kampanyaya bireysel bağışların yanında kurumsal bağışlarda yapıldı. Ancak TEMA bazı bağışları geri çevirdi. Vakıf, bağışlarını reddettiği şirketlerin ismini açıklamazken, bağış kabul edilirken şirketlerin doğaya verdiği etkiyi dikkate aldığını belirtti. Bu kapsamda Cengiz Holding'in de yapmak istediği 500 bin liralık bağışın reddedildiği öne sürüldü.

mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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