Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı İngiliz devi Chelsea, Paris Saint Germain'in gündeminde bulunan Portolu Alex Telles için 40 miyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Uzun süredir Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles'i kadrosuna katmayı planlayan Paris Saint Germain'e rakip çıktı.

İngiz devi Chelsea Telles'i renklerine bağlamak için harekete geçtiği öğrenildi. Porto ile görüşmelere başlayan İngiliz devi, transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Chelsea'nin Brezilyalı yıldız için Porto'ya 40 milyon euro önerdiği ve transferde bir adım önde bulunduğu belirtildi.

Alex Telles transferinden vazgeçmek istemeyen Paris Saint Germain, Chelsea'nin 40 milyonluk teklifinin üstüne çıkarak bu transferi bir anda sonlandırma niyetinde.

GALATASARAY'DAN PORTO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2014 yılında Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı sol bek, İnter'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2016 yılında Porto'nun yolunu tutmuştu.