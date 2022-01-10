Televizyonunu açanlar gözlerine inanamadı! Haber bültenini Bakan Kasapoğlu sundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TRT Spor ekranlarında haber bülteni sundu.

"EKRANLARINIZIN AYARIYLA OYNAMAYINIZ"

Programa "Merhabalar sevgili izleyiciler, ekranlarınızın ayarıyla oynamayınız" diyerek başlayan Kasapoğlu, gazetecilerin özel gününü kutlamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait "Sokaktan Spora" projesine ilişkin haberi sundu.

"ÇOK FARKLI VE ZOR BİR DENEYİMMİŞ"

Daha sonra bülteni tekrar sunucu Buket Sevinç'e bırakan Bakan Kasapoğlu, "Biz görevimiz gereği sıklıkla halkımıza hitap ediyor, toplantılarda konuşuyoruz. Ama canlı yayında haber sunmak çok farklı ve zor bir deneyimmiş. Her işi ehline bırakmak gerekir. Buradan tüm basın çalışanlarımızın bu özel gününü tekrar kutluyor ve bültenin bundan sonrası için sözü işin ehli Buket Sevinç hanıma bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

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