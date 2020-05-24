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Telekom Altyapılarının Hızlı ve Verimli Çalışması Neden Önemli?

IRISS Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Cem Çağatay Karaali, Telekom altyapılarının hızlı ve verimli çalışmasının neden önemli olduğunu anlattı.

24.05.2020 02:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 02:01

IRISS Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Cem Çağatay Karaali, Telekom altyapılarının hızlı ve verimli çalışmasının neden önemli olduğunu anlattı.

Karaali, 2020 sonunda 3.4 milyar cihazın internete bağlı olacağının konuşulduğunu belirtti. Pandemi döneminden sonra rakamlarda artış olabileceğinin tahminleri olduğunu da söyledi. Evlerde internete bağlanabilen birçok cihaz olduğunu, farklı uygulamaların çalıştırıldığını ve bu uygulamaların verimli çalışmasını mümkün kılmak gerektiğini dile getirdi. Karaali, bu noktada telekom altyapılarının ölçülmesi, operasyona geçtikten sonra da izlenmesinin önemli bir detay olduğunu vurguladı.

 

IRISS ile hem kurulum sırasında hem kurulum sonrasında kullanabilecekleri test, ölçüm ve optimizasyon çözümleri sunulduğunun altını çizen Karaali, bu çözümlerden Telekom operatörlerinin yararlandığını da ekledi. Ayrıca Huawei, Nokia, Ericson gibi ekipman üreticileri ve bu altyapıların bakım hizmetini veren firmaların da kullandıklarını ifade etti.

Telekom Altyapılarının Hızlı ve Verimli Çalışması Neden Önemli?
Kaynak: Wise.tv

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